Natalia Jiménez vuelve a hablar del feminismo tras su polémica: "A mí no me gustan los extremismos"

Antes de que el coronavirus acaparara todas las noticias y casi no hubiera espacio para más actualidad, se viralizó un vídeo de una entrevista realizada a Natalia Jiménez, la cantante y jurado de OT 2020.

La vocalista de La Quinta Estación, al ser preguntada si se consideraba feminista, dejó una respuesta que le costó una oleada de críticas: “Yo no me considero porque creo que cualquier cosa en extremo es mala, siempre. Todo lo que acaba en ista, malo”.

Más de tres semanas después de esa enorme polémica y ya con la Academia de OT2020 cerrada como consecuencia del coronavirus, Jiménez ha concedido una entrevista al diario El Mundo tras publicar en su nueva canción: En el lado izquierdo de la cama.

La madrileña, que es una de las artistas de habla hispana con más renombre en México y EEUU, ha afirmado que mantiene esa misma opinión sobre el feminismo: “Saca mucho de quicio las cosas y a mí no me gustan los extremismos. No me gustan los movimientos de masas ni que me encasillen, pero la gente que me conoce sabe que lucho por los derechos de la mujer y por la igualdad”.

Jiménez ha asegurado que para muchas mujeres ella es “un ejemplo de tener ovarios”, hacer y decir lo que le da la gana y de vestir como quiera sin pedir permiso a ningún hombre. “Ahí es donde reside el verdadero feminismo, en practicarlo y no en decirlo de boquilla, en ponerte una camiseta... o en quitártela”, ha añadido.

La vocalista de La Quinta Estación ha quitado importancia a sus también polémicas valoraciones en Operación Triunfo. Jiménez ha afirmado que se ha portado bien, mucho mejor que en La Vox México, donde se ha considerado que fue como “un monstruo”.

“Te juro que he sido buenísima. Lo que pasa es que la gente te escribe unas cosas horribles en las redes sociales y, a veces, ya tienes que contestar. Me cabreo, acabó respondiéndoles en el mismo tono que ellos usan conmigo y se arma la de Dios padre, pero hoy en día en dos semanas se olvida todo. No pasa nada”, ha finalizado.