Natalia Sánchez cuenta que un problema le ha cambiado el verano: "Me está enseñando de qué va esto"

La actriz Natalia Sánchez ha explicado en Instagram que este verano ha sido especial para su familia porque no se han podido ir de vacaciones debido a un “pequeño traspié familiar”.

Eso, admite, le ha llevado a pensar que lo mejor era “quedarse cerca de lo verdaderamente importante... que no, no era la playa, si no la familia...”

“Cuando lo que de verdad importa se tambalea, todas tus prioridades se colocan como por arte de magia en cuestión de segundos y todo lo ‘menos importante’ pasa a un sencillo segundo plano”, reflexiona.

Sánchez tranquiliza a su seguidores afirmando que ahora “por fin las aguas están más calmadas y que el ‘traspiés’ parece que acabará en un perfecto salto mortal con doble tirabuzón y una perfecta caída ’en puntas”.

“Es decir, que el tiempo devolverá todo a su ser y podremos hablar de ello como una experiencia más”, prosigue en su escrito, en el que asegura que está aprovechando para estar mucho con su bebé Lia, a quien muestra en una foto de Instagram en una piscina.

“Este verano (y este año en general) me está enseñando muy muy en serio de qué va esto de la vida, de las cosas importantes y del presente. Y yo se lo agradezco mucho porque de todo se aprende y todo pasa por algo”, finaliza.