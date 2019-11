Natalia Sánchez será madre de nuevo: "No sé si nos ha cegado la ilusión o la inconsciencia"

Robert Marquardt via Getty Images Marc Clotet y Natalia Sánchez, en la gala People in Red el 18 d enoviembre de 2019.

“Pienso mucho en cómo lo vamos a hacer el año que viene con dos bebés en casa y aun que reconozco que no tengo ni idea, porque con Lia ya me faltan manos...🤦‍♀️, no paro de repetirme a mí misma que; con paciencia, amor y @marc_clotet , que es sin duda el mejor compañero de viaje, todo saldrá bien”, reflexiona.

La actriz, de 29 años, también apunta que acepta “todos los consejos del mundo” para esta segunda maternidad.

Su pareja, de 39 años, ha colgado la misma fotografía con el siguiente mensaje: “Hace poco más de un año compartí con vosotr@s la noticia que más ilusión me ha hecho. Hoy, con la misma ilusión, aunque con más ojeras y mucho más ocupados 🍼😉, comparto con vosotr@s que el año que viene seremos un/a más”.

Lia nació el 8 de enero de este año, un mes antes de lo esperado, en Barcelona. Sánchez y Clotet anunciaron el embarazo en agosto de 2018 al compartir en redes una foto de ambos en las que el actor sostenía la incipiente barriga de la actriz. Un mes después, la protagonista de Los Serrano anunció el sexo de su bebé y lo hizo compartiendo una aplaudida reflexión sobre cómo educaría a su hija.

“Lo que todavía no sé es si querrá llevar falda o pantalón; si vestirá de rosa, de azul o con purpurina; si jugará con princesas, con camiones o unicornios, si llevará flequillo, trenzas, rastas; si decidirá cambiarse el nombre de Pepita a Pepito o Pepiti; si será hetero-, homo-, trans- , a-, pan- o nada de lo anterior; ni si decidirá seguir estereotipos o no y, sinceramente, no me importa lo más mínimo”, escribió.