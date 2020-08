Natalia Sánchez relata el mal rato que ha pasado con su hijo: "Es de las cosas que más aterran"

Ser madre no es nada fácil, si no que se lo digan a Natalia Sánchez . La actriz que dio vida a Teté en Los Serrano (Telecinco) tuvo a su segundo hijo, Neo, el pasado 22 de mayo, dos años y cuatro meses después de su primera hija Lía.

La actriz confiesa que esta pérdida de peso minó su autoestima y que lo primero que pensó fue “no tengo leche”, “no valgo”, “no soy o mi pecho no es suficiente”. “Frases de Atapuerca que a todas nos han espetado en algún momento, fruto de la incultura tan inmensa que hay respecto a la lactancia y que, a pesar de saber que no son ciertas, nos afectan y hacen que nos pongamos en duda a nosotras mismas como madres y mujeres, a nuestra leche, a nuestro pecho”, añade.

La intérprete recuerda que, a pesar de que pueda sonar muy “existencial” e incluso “ridículo” para aquel que no esté familiarizado con la lactancia materna, no lo es.

“Vivimos en una sociedad donde la imagen de la mujer, la lactancia y la maternidad están tan idealizadas y son tan lejanas a la realidad que, cuando algo se tuerce mínimamente, se desmorona nuestro castillo, y nosotras detrás. ¡Maldita exigencia!”, se queja antes de seguir con la historia de su hijo.

“Le llevé al pediatra de urgencias y, efectivamente, había dejado de ganar 550g”, relata. La actriz cuenta que le contó lo ocurrido a una asesora de lactancia para que la ayudase.

“Tras descartar los motivos habituales (infección, frenillo, etc.), y dado que era obvio que había ‘bajado la producción’ pues no notaba el pecho tan turgente como siempre, llegamos a la conclusión (pediatra incluida) de que podía ser multifactorial pero, sobre todo, creían que podía deberse mayoritariamente a mi estrés (ese terrible y poderoso enemigo)”, añade la actriz y señala que no comer lo suficiente y no dormir podrían haber influido en la bajada de leche.