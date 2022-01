El Navidexit es un movimiento abierto, unido y plural, progresista y tolerante, partidario del diálogo y de no judicializar la política, inclusivo y que celebra la diversidad de motivos por los que una persona puede desear cada año hibernarse a una temperatura inferior a la de Walt Disney desde el 9 de diciembre hasta el 6 de enero. Habrá quien lo haga como rechazo al Decreto de Felicidad Obligatoria que se implanta durante esas fechas. Otros no están dispuestos a ver un discurso del rey más, al menos, mientras no acaricie dulcemente a una marmota en su regazo. No faltará quien se apoye en recientes descubrimientos científicos: según publica Nature, ver Love Actually cada Navidad provoca niveles de radioactividad en el organismo semejantes a haber estado chupando las barras de grafito de la central de Chernobyl la noche del 26 de abril de 1986.

En contra de las tergiversaciones que están llevando a cabo los medios habituales, desde el Navidexit no pretendemos prohibir o cancelar la Navidad. Sólo buscamos abrir un diálogo social acerca de la posibilidad de atenuar ligeramente las celebraciones navideñas una vez cada tres o cuatro años, en atención a ese tercio de la ciudadanía que trazó con rotulador rosa una raya en la prueba de antígenos hecha antes de la cena de Nochebuena para que pareciera que salió positiva. Aunque se trate de un colectivo invisibilizado y sin pronombres propios, hay gente que tiembla de cringe cada vez que las calles se llenan de bonitas luces navideñas con originales motivos de estrellas, botas de Papá Noel, estrellas, botas de Papá Noel, estrellas, botas de Papá Noel y estrellas —¡espera! ¿y aquélla del fondo...? ah, sí, una bota de Papá Noel—. Unas navidades para todos han de ser de vez en cuando unas no navidades.