Los negocios de Boadilla vuelven a sentar en el banquillo a la trama Gürtel y al PP

FERNANDO ALVARADO via AFP via Getty Images Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes', el exsecretario general del Partido Popular de Galicia Pablo Crespo y el empresario Francisco Correa; en una de las sesiones iniciales del juicio a la Gürtel.

El juicio a la trama Gürtel todavía está lejos de terminar. Los principales implicados de la red vuelven a sentarse este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional, que juzgará la pieza relativa a sus actividades en el municipio de Boadilla del Monte (Madrid). De nuevo, el PP vuelve a figurar como partícipe a título lucrativo.

Un juicio que estará marcado por las confesiones de más de la mitad de los acusados, que han reconocido su papel en esta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública en busca de futuros atenuantes y rebajas en sus condenas.

Desde el considerado cabecilla de la red, Francisco Correa, o su segundo y ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo; hasta el exalcalde del municipio Arturo González Panero, el Albondiguilla, y varios empresarios han reconocido el relato de acusación de la Fiscalía, que, sin embargo, no anunciará eventuales rebajas en sus peticiones hasta que no hayan declarado, según fuentes fiscales.

Comisiones, regalos y dinero a cambio de adjudicaciones públicas

En el banquillo se sentarán veinticinco acusados por esta pieza del caso Gürtel, la número 9 -una de las que quedan aún por juzgar-, que gira en torno al presunto pago de comisiones a políticos del PP, en forma de regalos o dinero, a cambio de interceder en adjudicaciones públicas de Boadilla entre 2001 y 2009 hasta el punto de llegar a dirigir en la práctica toda la contratación pública, según la Fiscalía.

Se trata de unos hechos por los que Anticorrupción solicita condenas de 76 años y 7 meses para Correa; 64 años y 7 meses para Crespo; 40 años y 9 meses para González Panero; 2 y medio para su sucesor, Juan Jesús Siguero; y 23 y medio para el exdiputado del PP Alfonso Bosch, entre otros acusados.