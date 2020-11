'Back to business': los negocios que esperan a Trump tras dejar la Casa Blanca

Donald Trump no se jubila. Cuando tenga que hacer las maletas y salir de la Casa Blanca, lo último que estará es ocioso: deberá afrontar litigios, uno otras otro, por cuestiones que van de los abusos sexuales a los impuestos. Y si a sus 74 años no se conforma con todo eso, aún tiene sus negocios, un sólido rincón dorado en el que guarecerse que no se ha resentido en su ausencia.

“Los negocios son grandiosos. Con ellos me siento libre, poderoso”, ha defendido siempre el magnate republicano. No es para menos, teniendo en cuenta lo bien que le ha ido en ellos. Nunca ha entrado en bancarrota personal, pero sí empresarial, hasta seis veces, tras la compra de casinos que no salieron bien, algunas incluso con bonos basura. Tras refinanciar deudas y pedir créditos, tuvo que declararse “roto”. Pero en 2016, cuando entró en política y aún no sabemos cómo se hizo con el poder, estaba montado en el dólar.

Pese a su oscurantismo al hablar de su patrimonio y sus inversiones, la agencia Associated Press ha publicado que Trump tiene participación en 500 empresas de una veintena de países diferentes. El presidente difundió en mayo de 2016 una lista de sus empresas (104 páginas, ahí es nada) que ofrecía muy pocos detalles acerca de las deudas de cada una de ellas, las ganancias que generan o sus fines.

Nunca un presidente estadounidense llegó a la Casa Blanca con tantos intereses económicos, diseminados en tantos países, y dando a conocer tan poco acerca de ellos. Las dudas se dispararon sobre sus intereses ocultos para ajustar las normas, los impuestos y la política exterior del país y beneficiarse de todo ello, personalmente o vía socios. Algo de eso ha habido, como la mayor reforma impositiva del país en 30 años (gloria para los millonarios como él).

Cuando se presentó a las elecciones, su fortuna era de 4.500 millones de dólares, según la revista Forbes. Era el millonario 324º del mundo. Luego se vio obligado a desprenderse de algunos negocios por incompatibilidad. Hoy tiene solamente 3.100 millones de dólares y es el rico número 766 del mundo. Tiene intereses en EEUU, Panamá, Brasil y el Caribe, esencialmente. En general, su dinero le llega del mundo inmobiliario, con la construcción de edificios significativos, casinos, resorts, hoteles y campos de golf. El valor de su marca, de su propio nombre, es incalculable.

El Washington Post sostiene que empresarialmente es más bien un “fanfarrón”, con éxitos puntuales y grandes fracasos. Y con muchos problemas en los tribunales: 1.900 litigios como denunciante y 1.450 como denunciado. Tuvo una fundación, pero debió cerrarla por problemas legales.

Trump Organization, la matriz

Trump prometió que se alejaría “totalmente” de sus negocios y los dejaría en manos de sus hijos Donald Jr., de 42 años y vicepresidente ejecutivo a cargo de desarrollo y adquisiciones de la empresa familiar The Trump Organization, y Eric, de 35, vicepresidente ejecutivo a cargo de desarrollo y adquisiciones en la firma familiar, bodeguero y filántropo. Al menos de cara a la galería así ha sido. Trump tenía otros juguetes entre manos.

El republicano tiene muchos intereses en el exterior, pero pocas propiedades. Desde que cerró casi todo lo que tenía en la década de 1990 como consecuencia de su fallida incursión en el mundo de los casinos, ha preferido cuidar el dinero y sellar acuerdos en los que explota su nombre. La Torre Trump, en Nueva York, donde residía con su esposa Melania y su hijo pequeño, Barron, antes de trasladarse a Washington, es el más conocido. Vale 350 millones de dólares.

Actualmente, los alquileres están entre 2.800 y 3.700 dólares para los estudios y más de 4.600 para viviendas de un dormitorio, de 55 a 83 metros cuadrados. En venta, los precios han ido de los 650.000 dólares a los 24 millones.