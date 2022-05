Netflix hace un 'Juego del calamar' de Eurovisión: el vídeo que no para de subir en 'me gusta'

El Festival de Eurovisión 2022 se celebra este sábado en Turín y Netflix no ha querido faltar a la cita con uno de esos vídeos en los que mezcla algunos de sus productos con protagonistas de esta gran cita musical .

“A lo largo de los años, muchos concursantes se quedaron a las puertas de Eurovisión y solo una estaba ready para pasarse el juego”, ha escrito la plataforma de streaming en un tuit que no para de subir en ‘me gusta’.

“Cuando te ganó David Civera no recuerdo que te rieses tanto”, dice la voz que dirige este particular Juego del Calamar a Sonia. A Mireia, por su parte, le dice que “juega con ventaja por todas las veces que has participado”. De repente aparecen Xuso Jones y Raúl, famoso por la canción Sueño su boca con la que también intentó ir a Eurovisión.