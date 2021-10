Una espectadora, contra Netflix por la traducción de 'El juego del calamar'

Casi se puede afirmar que no hay usuario en las redes sociales ni en Netflix que no haya escuchado hablar de El juego del calamar. Pero es una espectadora la que de verdad se ha detenido a escuchar la serie. Así es como ha acabado cargando contra la plataforma por la supuesta traducción errónea de la ficción coreana.

La cuenta de TikTok Youngmimayer, con casi 250.000 seguidores y 8,5 millones de Me gusta, ha asegurado que “si no sabes coreano”, un idioma que asegura controlar de manera fluida, seguramente no “estés viendo la misma serie”.

Según sus palabras, la producción está erróneamente traducida entre el coreano y el inglés.

Atención: spoilers

Para dar fe de que lo que dice es cierto, Youngmimayer ha puesto dos ejemplos. Por un lado, el de una escena de la jugadora 212 (Han Mi-nyeo) que dice: “No soy un genio, pero lo he hecho igual”. La influencer apunta que en su versión original lo que dice realmente es “soy muy inteligente, simplemente nunca tuve la oportunidad de estudiar”. Por otra parte, se refiere al capítulo Gganbu, en el que directamente el error se encontraría en el mismo título, ya que, según explica la tiktoker, se podría traducir como la ausencia del sentimiento de pertenencia entre dos personas, un significado relacionado directamente con el desarrollo del capítulo y que no quedaría claro en el episodio.