Once minutos después, además, publicaba otro tuit: “La verdad que son todos guapísimos”.

El programa que presenta Sandra Barneda se ha colocado rápidamente en el número uno de tendencias de Twitter. Los espectadores esperaban el estreno, que se produce una semana después de concluir la primera edición de La última tentación , y no han parado de comentarlo en las redes sociales.

Estos no han sido los únicos mensajes que la plataforma ha publicado sobre el programa. ¿El motivo? No, no es solo para promocionar a Telecinco. La plataforma ha anunciado poco después que este jueves estrena Amor con fianza, el nuevo reality español de Netflix que llega de la mano de Mónica Naranjo.

″¿Mañana estrenamos ‘Amor Con Fianza’? Sí. ¿Hoy estamos living con #LaIslaDeLasTentaciones1? VERDAD”, ha anunciado en Twitter la plataforma durante la emisión de La isla de las tentaciones.