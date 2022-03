El juez de 'Neurona' reactiva el 'caso niñera' y escuchará este martes a una exescolta de Irene Montero

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Esta citación se enmarca en el procedimiento que surgió de la denuncia de la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, en la que se sostenía que Montero usaba a “una persona a sueldo del partido”, en referencia a Teresa Arévalo, entonces jefa de gabinete de Montero y actual asesora ministerial, “como cuidadora de sus hijos”. El pasado 27 de julio, sin embargo, Carmona aseguró en sede judicial que no podía aportar pruebas a la causa porque al ser cesada de su cargo dentro del partido no pudo seguir investigando los hechos.