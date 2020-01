TENDENCIAS

Ni coches voladores ni ‘roboces’ asesinos: el futuro no era para tanto

"Niños, niños, futuuuuro, futuuuuro" ¡Hola 2020, el futuro ya está aquí! Bienvenidos al primer programa del año. Hoy vamos a hablar del futuro, porque claro, ya estamos en 2020. No hay coches voladores, no hay teletransporte, no nos podemos clonar, no podemos hacer viajes en el tiempo...