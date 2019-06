"Ni de coña, dejo el programa": El mal rato de María Patiño por la encerrona de 'Socialité'

Patiño lo empezó a pasar mal en el coche, pero todo fue a peor cuando llegó a su destino: “Ya hemos llegado. Centro de aviación... No, no... No me toques las narices, yo no me voy a tirar de ningún lado, ¿eh? Eso no lo voy a hacer”.

“Ni me voy a subir a ningún helicóptero ni nada de eso... Abandono el programa. Te lo digo en serio”, insistió: “Ni de coña, ni de coña... Ya sé lo que es... Yo no me puedo montar en un paracaídas...”.

La reportera intentó convencerla y ella se cerró en banda diciendo que no, que era imposible, que no había dinero suficiente como para convencerla y que no: “Que no puedo, que me da pánico. Dejo mi trabajo”.

“No voy a saltar. Dejo el programa. Lo dejo, ya está. Han sido dos años con vosotros”, zanjó.

Ante su negativa, fue la reportera la que finalmente saltó y tras hacerlo, Patiño se echó a llorar: “Lo que hemos demostrado es que somos un equipo y que si uno no puede, puede el compañero de al lado”.