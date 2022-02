Ni desconocidos ni por sorpresa: Soria ¡YA! arrasa después de dos décadas ‘pico y pala’

C. Serrano/Europa Press via Getty Images

C. Serrano/Europa Press via Getty Images Los candidatos de Soria ¡YA! celebran los resultados electorales este 13-F.

“Ha sido la mayor alegría, algo que no te imaginas”, reconoce García. “Ayer decía: ‘Yo siempre veo los escrutinios por la tele. Pero esta vez se decide si yo voy a ser procuradora’”, comenta, aún incrédula, la número dos. “Es algo único, histórico”, afirma.

En el hueco que tiene para comer en su trabajo, Vanessa García atiende este lunes a la prensa. “Hija mía, tengo que hacerlo así, pero no pasa nada”, dice, al otro lado de la línea. “Mis compañeros aún se han pedido vacaciones, pero yo no, así que a tope con todo”, resume.

Los medios de comunicación utilizaron adjetivos parecidos para describir la gesta de Soria ¡YA! este domingo. Porque, si el 20 de diciembre de 2021 anunciaban su salto a la política, menos de dos meses después se convertían en la fuerza más votada de la provincia de Soria con el 42% de los votos y resultados aún más espectaculares en la capital, donde más de la mitad del electorado (el 50,3%) los eligió en las urnas.

“Todos conocíamos Soria ¡YA!, no es de ahora”

La hazaña, sin embargo, no ha sorprendido tanto a los habitantes de esta provincia castellana. “Todos los conocidos con los que he ido hablando este tiempo, tanto del PP como del PSOE, me decían que Soria ¡YA! era una nueva alternativa, que a ver si funcionaba”, cuenta Mónica, trabajadora del Parador de Soria. “Llevan ya muchos años trabajando en la provincia, y ahora la gente se ha volcado con ellos”, dice.

Mónica explica, con esa frase, una de las claves del éxito de la formación soriana. Fernando, trabajador del hostal restaurante La Dehesa de Osma, en El Burgo de Osma (Soria), lo ratifica. “¿Que si me han sorprendido estos resultados? Para nada. De hecho, es una formación que ha estado 20 años trabajando por lo mismo, aquí era muy conocida”, señala. “Y en el momento en el que está escrito en una papeleta o en una pancarta el nombre de tu provincia, tú te vuelcas, lógicamente”, explica el hombre.