Ni Oriente Medio ni Latinoamérica: el asalto al Capitolio fue muy estadounidense

Y no solo periodistas. El expresidente George W. Bush publicó un comunicado que rezaba: “así es como se deciden las elecciones en una república bananera, no en nuestra república democrática”. El senador republicano Marco Rubio tuiteó el miércoles que estos acontecimientos eran “propios del tercer mundo y antiestadounidenses”. Otros académicos y analistas vendían la misma retórica problemática.

“Lo que más me frustró fue que las noticias trataran de describir este suceso como algo inusual, impredecible, inesperado y atípico en Estados Unidos. Ese excepcionalismo que hace que todo el mundo piense ‘eso no pasaría aquí’ o ‘nosotros no somos así’ ignora por completo la historia del país”, expone Ali.