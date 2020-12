Ni Sánchez ni Illa: el primer político en decir el día que llegará la vacuna solo podía ser él

ASSOCIATED PRESS

Ni ha sido Pedro Sánchez ni ha sido Salvador Illa. Miguel Ángel Revilla, el carismático presidente de Cantabria, se ha atrevido a dar una fecha exacta en la que “cree” que podría comenzar la vacunación contra el covid en España: apunta al 10 de enero.

El político cántabro es el primero en dar una fecha concreta. El ministro de Sanidad apuntó esta misma semana que la vacunación empezaría “en menos de un mes”, mismo plazo que han expresado el presidente Pedro Sánchez o el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Pero, calendario aparte, Revilla pide responsabilidad: “Hasta que tengamos, a partir del día 10, que calculo que empezarán a pinchar a la gente [...], para llegar, según me dice el presidente a tener a 22 millones de vacunados en el mes de junio; hasta ese momento la única vacuna somos nosotros”. Así lo ha expresado ante los periodistas que cubrían uno de sus actos este viernes.

Una vez se inyecten las primeras dosis el panorama cambiará poco, ha advertido recientemente Simón. Los pacientes que gocen de inmunidad no correrán riesgo de contagio, pero “no podrán hacer vida normal”, básicamente, “porque estarán rodeados de mucha gente que no podrá hacer esa vida normal hasta que no esté vacunado todo el mundo”.