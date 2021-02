Ni siquiera los republicanos entienden la estrategia de defensa de Trump en el 'impeachment'

Varios senadores republicanos, incluidos algunos de los más fieles a Trump, están confusos y preocupados por el tono beligerante y descentrado de la defensa del expresidente, que ha llegado incluso a hablar de una segunda guerra civil si no se detiene el impeachment .

Otro de los argumentos que ha utilizado la defensa es que Trump no tiene nada que ver con los manifestantes pro-Trump . Los asaltantes hicieron lo que hicieron “porque quisieron”, no tuvo nada que ver que Trump los convocara y enviara expresamente al Capitolio para “detener el robo” y “recuperar el país”. Se trata de un argumento que han desmentido los propios asaltantes , que han declarado que solo seguían las instrucciones de su presidente.

“El equipo de Trump no se ha organizado bien”, declaró el senador republicano Bill Cassidy, que votó con los demócratas para declarar legítimo el impeachment. “Si soy un juez imparcial y a un lado tengo a una parte haciendo un gran trabajo y a otro lado tengo a otra parte haciendo un trabajo horrible, mi voto va a ir para la parte que lo está haciendo bien”.

“Creo que el primer abogado del presidente [sic] solo ha divagado y divagado y no ha tratado el asunto constitucional en cuestión”, ha opinado el senador republicano John Cornyn. “He visto a muchos abogados en mi vida y muchas formas de argumentar, y esa no ha sido una de las mejores que yo recuerde”.

“El primer abogado me ha dejado perpleja. No ha presentado ningún argumento”, ha señalado la senadora republicana Susan Collins, que ha votado con los demócratas.

“Me he quedado atónita con el primer abogado del expresidente”, ha coincidido la senadora republicana Lisa Murkowski, que también ha votado con los demócratas. “No he llegado a entender adónde quería ir a parar. Se ha pasado 45 minutos hablando, pero no nos ha ayudado a entender su punto de vista sobre la inconstitucionalidad del impeachment”.