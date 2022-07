Ni un famoso sin su documental: por qué el 'docureality' es un filón para las plataformas

Desde Netflix informan de que en los últimos meses han lanzado más de 15 títulos entre los que también están First Class, el reality con algunos miembros de la jet-set de Barcelona, o Insiders, capitaneado por Nawja Nimri, o ¿A quién le gusta mi follower?, un dating show que se estrenará próximamente presentado por Luján Argüelles donde también estará Jedet. En la plataforma aseguran que la oferta no se estancará sino que seguirá creciendo y pondrán todos sus esfuerzos en seguir enganchando a sus suscriptores con formatos de no ficción.