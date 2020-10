Nicole Kidman acalla los rumores sobre 'Eyes wide shut' y su ruptura con Tom Cruise

Tom Cruise y Nicole Kidman rompieron su relación en 2001 tras 11 años de relación. El secretismo que ocupó desde entonces la ruptura de la pareja hizo que se dispararan los rumores. Uno de los más repetidos fue que Cruise y Kidman habían acabado con su matrimonio tras la cinta Eyes wide shut.

En la cinta de Stanley Kubrick ambos tenían que agredirse verbalmente y mantenían una relación turbulenta. Muchos pensaron entonces que eso había traspasado la pantalla y se había reflejado en su matrimonio. Tras años de silencio, Kidman ha querido desmentir todos los rumores al respecto en una entrevista publicada en The New York Times.

“Entiendo que eso encaje con la narrativa que el público se ha creado viendo lo que ocurrió después, pero yo definitivamente no lo veo así. En aquel entonces Tom y yo estábamos felizmente casados”, ha indicado la actriz.

Kidman ha recalcado que tras el rodaje ambos mantenían una buena relación de pareja. “Cuando terminábamos de rodar esas escenas, alquilábamos un circuito de karts y nos íbamos a hacer carreras a las tres de la mañana. No sé qué mas decir sobre esto. Quizás no tengo la capacidad de poder mirar atrás y analizarlos. O quizás es que no quiero hacerlo”, ha añadido.