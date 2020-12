'Nieva en Benidorm' de la A a la Z

Benidorm no es una localización, es un personaje, el cual adquiere dimensiones protagónicas con sus noches, su bullicio, sus paradojas y su vitalidad. Pero Coixet no se aísla en la ciudad al margen del mundo, sino que introduce el mundo en esta ciudad variopinta, donde los británicos componen una de las poblaciones más extensas. Ese aspecto british no solo se traduce en innumerables ciudadanos festejando la vida en las calles y en los locales, sino trasladando el contexto social a la ficción, Brexit incluido.

No hay película de Isabel Coixet que no haga gala de un humor encomiable. Incluso sus dramas no están exentos de momentos de distensión. Situaciones hilarantes, malentendidos, descubrimientos y sorpresas que en Nieva en Benidorm adquieren las formas más insospechadas, incluida la de un cisne.

Premio Nacional de Cinematografía 2020, ganadora de ocho premios Goya y extraordinaria cineasta, Isabel Coixet no tiene nada que demostrar. Autora de un cine sensitivo, casi táctil, en el que ella se desplaza con la libertad que le da escribir y operar la cámara, sus propuestas nunca dejan indiferente y le hacen formar parte del exclusivo grupo de los mejores directores contemporáneos. Esperemos que no tarden los 84 años de Agnès Varda para otorgarle el reconocimiento que merece.

De Manchester a Benidorm no solo hay 2325 kilómetros, sino una diferencia meteorológica y vital inauditas, tal como descubre el protagonista. La meteorología no solo es clave para entender la vida de Peter, sino también para comprender el rodaje de la película, el cual tuvo que ser interrumpido por un banco de niebla; una niebla que, en manos de Coixet, adquiere dimensiones mucho más significativas. Postdata: El póster diseñado por Javier Mayoral, otra ‘M’ esencial, es dignísimo de mención.

WeBank

No hay película de Coixet sin reflexión crítica acerca del mundo en el que vivimos. En este caso, no solo queda en solfa la especulación, sino también en universo bancario con sus luces y sus sombras. Además del lema “We Together Thrive” (“Juntos prosperamos”) del banco en el que trabaja Peter, frases como “algún día te arrepentirás de dedicar toda tu vida a dar dinero a gente que no lo necesita y negárselo a la gente que lo necesita de verdad” son toda una declaración de intenciones.

ConeXión

Expresada de todas las maneras posibles, con todos los matices necesarios, la conexión entre personas es inherente al cine de Coixet. Y esa unión se presenta en Nieva en Benidorm en toda su amplitud, desde la solidaridad de un desconocido -por otro lado, muy Tennessee Williams-, al crush impensable, pasando por el romance sin sexo con conexión eminentemente emocional. Junto a esto, dos ‘X’ que no se deben dejar pasar: Jennifer Cox, directora de la segunda unidad, Uxua Castelló, a cargo del arte.

Yes Sir, I can boogie

La melomanía de Isabel Coixet no solo se hace explícita en su extenso conocimiento musical, sino especialmente en la selección de temas para sus bandas sonoras. En esta ocasión, vuelve a contar con el imprescindible compositor Alfonso de Vilallonga (como ya lo hiciera en La librería, Mi vida sin mí, Ayer no termina nunca, Cosas que nunca te dije o A los que aman, entre otras), al igual que incluye temas tan emblemáticos como Yes Sir, I can boogie de Baccara.