Nieves Álvarez sorprende con un radical cambio de 'look' y divide a sus seguidores

Nieves Álvarez ya ha empezado su temporada de verano. La modelo y presentadora de Flash Moda (La 1) ha empezado el mes de julio con un nuevo aspecto que mostrado este sábado en su cuenta de Instagram.

La maniquí, acostumbrada a numerosos cambios de aspecto en su profesión se ha mostrado como no se la había visto antes. Ha dicho adiós a su melena lisa y morena para subir una foto con el pelo corto muy rizado y mechas rubias.

“NEW LOOK! 🆕 My life, My style, My look. From Paris🗼”, ha escrito junto a la imagen que acumula más de 5.900 me gusta en dos días.