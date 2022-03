Jeremy Moeller via Getty Images

Las razones para ello son tres: por un lado han cambiado la distribución de los productos a locales más selectos y tiendas multimarca, junto a productos de clase media, media-alta. En segundo lugar, unido a la búsqueda de la exclusividad en la distribución, Nike ha subido de forma sustancial los precios de las zapatillas. Ya no son una marca de gran consumo, se han transformado en una marca de lujo aspiracional. Y, en tercer lugar, el marketing porque Nike ha transformado su forma de comunicar: la marca es una “forma de vida” aspiracional para jóvenes urbanos que utilizan sus productos como fondo de armario y no exclusivamente para un determinado deporte especializado. Además, está dificultando las posibilidades de encontrar sus productos, la misma táctica de marcas del lujo tradicionales como Gucci o Balenciaga.

Para Nike la jugada es perfecta: llega a los clientes a través de los canales que controla y eso implícitamente es más rentable porque le da a Nike un mayor poder sobre sus precios y su imagen. Si las tiendas propias y su web son los únicos lugares en los que venden una zapatilla en particular, entonces no hay riesgo de que esté disponible en otro lugar con un descuento. Las rebajas no solo dañan los ingresos también la posición de la marca Nike en el mercado.