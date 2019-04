Es el pan de cada día para los palestinos, con la diferencia de que, esta vez, alguien lo ha grabado con un teléfono y lo ha convertido en un vergonzoso viral.

La ONG israelí Btselem ha difundido unas imágenes en las que se ve cómo una patrulla de soldados israelíes fuertemente armados acude a un colegio en la ciudad de Hebrón para detener a un niño de apenas nueve años, al que acusan de lanzar piedras contra unos colonos israelíes.

El pequeño se llama Zein Idris. Estaba el clase, como cada día, en su escuela de esta ciudad de la Cisjordania ocupada, cuando llegaron en su busca y en la de su hermano pequeño. Los uniformados sostenían que habían atacado coches de los residentes en un asentamiento cercano, en los que residen ilegalmente cerca de 600.000 personas entre Cisjordania y Jerusalén este, según datos de Naciones Unidas.

Varios profesores, pero sobre todo el tutor del niño, se encaran entonces con los militares. “Esto es una escuela”, “deja al niño”, “no le hagas eso, es un niño pequeño”, se escucha en la grabación. Los soldados no desisten y mandan callar una y otra vez a los docentes, con amenazas y empujones. El crío, de fondo, dice: “Lo juro, yo no he tirado piedras”.

Al final, cruzando el patio de juegos, dejando atrás las porterías del cole, se llevan a rastras al niño, que permaneció durante una hora en una base militar israelí.