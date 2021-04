El vídeo de un niño perdido en la frontera de Estados Unidos refleja el drama de los migrantes

Un vídeo publicado esta semana refleja la odisea por la que tienen que pasar los menores migrantes que cruzan solos la frontera de México para llegar a Estados Unidos. Solo y asustado, el niño de 10 años pide ayuda a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que se lo encontró caminando en un punto desolado de entrada a Texas.

″¿Usted me puede ayudar?”, pide el menor nicaragüense con los ojos hinchados por las lágrimas al agente, quien no estaba de servicio y regresaba a casa cuando se lo encontró. ”¿No vienes con mami o con papi?”, pregunta el agente de la patrulla fronteriza. “Nadie, yo venía con un grupo... y al final vine aquí a pedir auxilio”. El niño se quedó dormido en medio del trayecto y cuando despertó el resto ya no estaba.

“Aquí me pueden robar, secuestrar o algo”, se escucha decir al menor. Las imágenes fueron difundidas en Facebook por Anjel Fernández, un amigo del agente con un texto en el que avisa que esa zona, en el Valle del Río Grande, está “infestada de serpientes cascabel”.

Esto tuvo lugar el 1 de abril y ahora los medios estadounidenses se han hecho eco. El menor se encuentra bien de salud y fue trasladado a las instalaciones de detención de la CBP en la ciudad de Donna, en Texas. En los últimos días, esta instalación, precisamente, ha recibido críticas por las imágenes de miles de menores hacinados dentro de instalaciones similares a jaulas.

Miles de menores no acompañados

La publicación en Facebook ha sido compartida por 17.000 usuarios en un momento en el que el aumento de la migración se ha convertido en una de las principales polémicas y centra las críticas hacia el Gobierno de Biden. Mientras, el presidente culpa a la administración Trump por descuidar a Centroamérica y los problemas de raíz que impulsan la migración y el desmantelamiento de los sistemas para tratar a los migrantes.

Hasta el lunes, alrededor de 19.000 niños migrantes no acompañados se encontraban bajo custodia federal, según ha publicado la NBC.

La semana pasada se difundieron, también, las imágenes captadas por una cámara de seguridad, que mostraban a dos niñas de tres y cinco años arrojadas por el muro de la frontera sur de EEUU. En ellas se observa cómo una de las niñas cae de cara y se queda inmóvil durante unos segundos, mientras que la otra cae prácticamente sentada. Poco después, unos hombres, identificados como traficantes de personas, les arrojan una especie de paquete.

La escena fue observada por los agentes fronterizos, que localizaron rápidamente a las menores y las trasladaron al hospital, donde se examinó el estado de salud de las niñas.

Los menores no acompañados no pueden ser deportados, por lo que hay padres desesperados que optan por hacer pasar a sus niños solos, para que tengan en EEUU un futuro mejor. Los casos se multiplican desde marzo, el mes con más migrantes irregulares registrados desde 2006.