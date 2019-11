Madrid: la tierra de los sueños es un sueño gélido

La realidad es que muy probablemente sea esa su ‘casa’ en las próximas semanas. “Ninguna ONG te acoge si no llevas el papel blanco”, explica Alejandra, también venezolana. Ese papel es el resguardo de la solicitud de asilo, pero para que te lo den necesitas antes una cita, y para conseguir cita, que depende del Ministerio del Interior, necesitas… esperar. “Pueden pasar meses”, afirma Azucena Pérez. “Y las familias no tienen recursos para pagarse un alojamiento todo ese tiempo. Nadie en la ciudad de Madrid te alquila una vivienda sin un contrato de trabajo o una nómina. Así que acabas yendo a hoteles, a hostales, y eso encarece. Son unos precios muy altos para las familias que huyen de sus países o para los ciudadanos que vienen de una emergencia social”, explica. La mayoría termina su periplo a las puertas del Samur Social, y ahí no quedan plazas, aseguran los trabajadores.

Jesús Méndez, de 28 años, llegó el jueves a Madrid “a pedir ayuda” junto con su pareja, Rubén, ambos venezolanos. Ese mismo día se entrevistó con una trabajadora social, quien les tomó los datos y les pidió que volvieran el lunes, que les darían “estadía”. El lunes ha llegado y se han encontrado con las mismas: no hay plazas. “Nuestra situación aquí es muy confusa. Nos han dicho que hay plazas para pasar las primeras noches, pero aquí estamos, esperando una respuesta. No tenemos dónde estar. Es muy engorroso”, cuenta. “Todos nos mandaban aquí”, relata el joven a una trabajadora del Samur. “Nosotras no tenemos la competencia”, le responde con una sonrisa de impotencia la trabajadora, parte de la plantilla que realiza los servicios mínimos esta jornada de huelga y que prefiere no hacer declaraciones a la prensa.

Ella les da una hoja con teléfonos y direcciones de ayuda, entre ellos un número de urgencia por delitos de odio, y les anima a acudir a la Asociación de Migrantes y refugiados LGTBI para “exponer el caso y a ver qué les dicen”. “Aun así, mi consejo es que acudan a la campaña del frío”, les recomienda.

La campaña del frío, el dispositivo “que busca dar respuesta a las personas que sufren los estados más graves de exclusión social” con un incremento de 539 plazas de acogida en albergues de Madrid, comienza esta misma noche del lunes, 25 de noviembre. Pero no parece ser la opción ideal para las familias migrantes.

Un servicio “obsoleto”

“El perfil de las personas que hacen uso de la campaña del frío ha cambiado en los últimos años, pero el servicio no. No se han aumentado lo suficiente las plazas para mujeres y hay más demandantes que son familias, no personas sin hogar”, explica Azucena Pérez. “El Ayuntamiento y las administraciones competentes tienen que hacer una evaluación en serio y, a partir de ahí, crear nuevos servicios y actualizar los que existen para poder dar cobertura a todo esto”, sostiene. “Este dispositivo se ha quedado obsoleto frente a la demanda que está pidiendo la ciudadanía”.