Una medida destinada a morir incluso antes de nacer

En Italia, en Francia y en Reino Unido los niños no han tenido un encierro tan estricto como en España, y los expertos no pueden pasar esto por alto. “Que los niños salgan es una medida necesaria que tiene menos riesgo que otras”, afirma Hernández, que opina que “si se hace bien, no tiene por qué ser un peligro”. “Salir a correr sin cruzarte con nadie no es más peligroso que ir al supermercado. Si de repente suben los contagios es porque se está haciendo mal. De nuestra responsabilidad depende que el desescalado se haga antes”, explicaba a El HuffPost hace unos días.

Javier Padilla, médico de familia y padre de una niña que “se sube por las paredes”, coincide con los planteamientos de Ildefonso Hernández, y añade uno más: el de los derechos de la infancia. “[Según lo anunciado por la mañana] parece que los niños sólo tienen derechos a través de los de sus padres”, lamentaba Padilla antes de la rectificación de Illa.