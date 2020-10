Pediatra2punto0: "Los niños de tres a cinco años deberían ir al parque con mascarilla"

Matilde Zornoza , conocida como pediatra2punto0 , insiste en su blog que los contactos (tanto de niños como de adultos) deberían ser siempre en espacios exteriores, pero matiza que no todos los parques valen. Hay que exigir unos mínimos.

¿Deben de ir los niños al parque?

A los parques a montar en bici o correr, sí; a las áreas de juego con columpios, depende. Lo importante en este caso es que se cumplan unas normas básicas de comportamiento y no haya mucha aglomeración de gente.

Esto quiere decir que no se debería ir a un parque pequeño en el que haya 20 niños, con sus 40 padres, en el que todos estén hablando pegados y en el que haya muchos niños pequeños sin mascarilla.

¿Cómo sería una salida idílica a un parque o área de juego?

Lo mejor sería montar grupos pequeños con pocos amigos e ir siempre con el mismo, pequeñas burbujas como en los colegios. Así, en caso de que haya un contagio, las cadenas de transmisión son más pequeñas y es más fácil que no se descontrole.

¿A qué parque no recomendarías ir?

No son las características del área infantil, es la cantidad de gente y la aglomeración las que mandan.

¿Hay que limitar le tiempo que pasa un niño en los columpios?

No. Si en el parque se puede mantener la distancia social, entonces se puede estar todo el tiempo que el niño aguante.

¿Deberían llevar mascarilla los niños de menos de 6 años?

Sí, lo recomendable sería que si tienen entre tres y seis años la lleven. Si son menores de tres, no. En ese caso sería contraproducente porque, al no saber manipularla bien, supone un riesgo de asfixia.

Para que un niño de menos de seis años puede llevar la mascarilla, hay que trabajar previamente con él y enseñarle a llevarla. Lo importante es que no la toque ni se la ande sacando. En su caso, como en el de los niños mayores o en el de los adultos, un uso correcto de la mascarilla disminuye las posibilidades de contagio de coronavirus.

¿Hay que lavar las manos al niño cuando está en el parque?

No. A priori no hace falta. Hay que comportarse como lo haría cualquier adulto. ”¿Nosotros vamos por la calle o en el transporte público y nos lavamos la mano cada vez que tocamos algo? No. Pues en los niños es lo mismo”, apunta Zornoza.