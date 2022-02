'Nise, la tragedia de Inés de Castro', la belleza de lo tosco y lo primitivo

Con todo esto Ana Zamora y su equipo ha montado un espectáculo que se toma su tiempo. Le importa más el decir que el hacer, quizás porque el decir como en sus obras se dice, ya es un hacer. No hay estatismo, al estilo de Bob Wilson, pero sí se aleja del apresuramiento de esta época. No, no es un producto que se pueda acelerar con la app de Netflix. Todo cuenta para generar en el espectador una experiencia que se pretende extática.

No, no es que a este montaje no se le puedan buscar las vueltas. No es que no tenga sus problemas, sus fallos. Incluso sus excesos, como esa piscina central que se pretende de azulejos. Too much para la aparente contención del resto. Un posible capricho.