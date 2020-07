No basta con mirar, tenemos que actuar

Esta semana un hombre ha golpeado y apuñalado a una mujer en el espacio público frente a su hijo pequeño. La agresión tuvo lugar en Eibar (País Vasco) pero la escena ha sido grabada en vídeo, difundida y compartida por millones de personas en toda España. Las declaraciones de repulsa por parte de medios, instituciones, hombres y mujeres han sido patentes, pero hemos de preguntarnos si escribir un titular o poner un emoticono con lagrimita debajo de la noticia es suficiente. Cada día se suceden los asesinatos, las violaciones y los abusos a mujeres en el mundo entero, las cifras de feminicidios no descienden y, aun así, seguimos considerándonos meros espectadores de un problema que también nos compete. ¿Creemos que nuestros actos cotidianos no están relacionados con lo que vemos en la tele? ¿Pensamos que la violencia simbólica y estructural no forman parte del mismo conflicto? ¿De qué manera nos estamos implicando en la lucha contra la violencia hacia las mujeres?

En 1963 la filósofa Hanna Arendt analizaba en su libro Eichmann en Jerusalén el concepto de la banalidad del mal. Aseguraba que muchas personas no actúan por una maldad innata ni tienen intención de hacer daño, sino que su comportamiento está motivado por un objetivo externo al propio acto acompañado de una falta de reflexión sobre sus implicaciones éticas. Dejarnos llevar o simplemente no luchar contra el mal, es una de las formas de perpetuarlo. Solemos pensar que la inercia o la inactividad no son nocivas, pero estamos totalmente equivocados.