No con nuestro voto

La experiencia me dice que el amor al dinero y el amor al poder no anidan exclusivamente en el mundo de la política. Cualquier comunidad de propietarios, institución pública, o empresa privada, asociación vecinal, universidad, o colegio, organización no gubernamental sin aparente ánimo de lucro, partido político, sindicato, organización empresarial, club deportivo o entidad social, puede comprobar cómo esas tentaciones, siempre latentes, se abren camino y echan por tierra las buenas intenciones que van empedrando el camino hacia el infierno.

Karl Marx, que acaba de cumplir 201 años, realizó un minucioso y preciso análisis de la economía capitalista y sus efectos sociales, políticos e ideológicos. Siempre he pensado que uno de los puntos débiles del imponente pensador y de su no menos formidable amigo Friedrich Engels, consiste en no haber tomado en cuenta suficientemente los daños que produce y desencadena la ambición de poder en los seres humanos, incluso en los llamados a protagonizar hechos revolucionarios.

En tiempo de elecciones es conveniente recordar que nuestro voto no supone un aval sin condiciones, ni mucho menos una autorización ilimitada para hacer y deshacer sin medida ni control. La Constitución Española es exquisita en este punto. En su artículo 6 define que los partidos vertebran la participación política. En el 7 establece que los sindicatos y las asociaciones empresariales defienden los intereses de trabajadores y los propietarios de las empresas.

Por último, en el artículo 9 se mandata a los poderes públicos para facilitar la participación de las personas y las organizaciones en todas las políticas que les afectan. Bien sabían, a la vista de los cuarenta años anteriores, que el poder desnudo y sin control termina siendo un mazo, un peso insoportable para quienes lo padecen como víctimas indefensas.

Parece que los padres de la Constitución tenían claro que el voto no supone la delegación y cesión absoluta del poder, sino una confianza prestada para hacer algo, en representación de todas y todos, durante un tiempo determinado.

Votaré en estas elecciones como habitualmente lo he hecho durante toda mi vida. Depositaré en las urnas las papeletas de uno, o varios partidos de izquierdas, en función de si hablamos de Europa, de la comunidad, o la ciudad en la que vivo.

Por el hecho de hacerlo no me siento ni más ni menos responsable que quien decide no votar, ni que aquellas o aquellos, que terminan votando a la derecha. Cada vez me asedia más la impresión de que eso que está por venir mantiene una correspondencia limitada con mi voto y tiene más que ver con decisiones y tendencias generadas en otros ámbitos.

En cualquier caso, sea quien sea el partido y las personas que reciban el mandato de las urnas para representarnos en una alcaldía, un gobierno autonómico, o un parlamento europeo, me gustaría que supieran que no deposito en sus manos, con mi voto, ningún poder de esos que los notarios llaman de ruina. No les concedo el poder absoluto.