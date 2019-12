Después de años de espera, se estrenó El Irlandés, en Netflix, y en algunos cines de algunos países. Definitivamente la existencia de esta película (casi miniserie) es un motivo para celebrar, ya que es un proyecto largamente acariciado por el director Martin Scorsese y por el actor Robert De Niro, con una historia accidentada y años de gestación.

Es una buena película, pero no una gran película, y no es una obra maestra. No nos encontramos aquí al Martin Scorsese revitalizado de la magnífica y si obra maestra, El Lobo de Wall Street, sino a un Martin Scorsese con momentos brillantes y entretenidos pero también en un auto-homenaje que pareciera una visita por un Museo de Cera de su trayectoria, con hasta Robert De Niro en estatua rejuvenecida por los efectos especiales.

Obvio es que vale la pena verla. Así que primero la historia y los aciertos: El Irlandés casi no se hizo. Los costos de producción prohibitivos de una película de época, en estos tiempos en que la audiencia adulta ya no va al cine como iba, hacía que cualquier estudio temblara ante la inversión de más de 150 millones de dólares que exigía esta épica histórica, basada en un libro de Charles Brandt sobre la vida del gángster, Frank Sheeran, I Heard You Paint Houses (cuya traducción no literal sería algo así como Me dijeron que te dedicabas a pintar casas).

Es una de esas historias con final feliz que a veces pasan en Hollywood. Netflix llegó a salvar el proyecto de Scorsese y De Niro antes de que naufragara y crea las condiciones para que exista una nuevo obra del dúo director-actor que generaron clásicos como Malas Calles, Taxi Driver, New York New York, El rey de la comedia, Buenos Muchachos (en España Uno de los nuestros), El cabo del miedo y Casino, entre muchas otras.

Desafortunadamente, a una semana de haber visto la película en una sala de cine y de haber sido cautivado por la maestría narrativa de Scorsese en algunas escenas y secuencias, y por la actuación formidable de Al Pacino como Jimmy Hoffa, no creo que El Irlandés sea una obra maestra, ni tampoco una de las grandes películas de Scorsese. Es una buena película, con varios momentos de grandeza, pero también es excesivamente larga sin justificación, por ende tediosa y sentimental, y construida alrededor de una aburrida actuación de Robert De Niro y una fantástica y explosiva de Al Pacino.

¿De qué trata El Irlandés? Es sobre un libro basado en las memorias de Frank Sheeran, un gángster de poca monta que le confesó al escritor Charles Brandt ser el asesino del legendario jefe sindicalista estadounidense, Jimmy Hoffa. ¿Quién era Jimmy Hoffa? El jefe sindicalista más poderoso de su época, líder de los Teamsters, básicamente todos los conductores de camión que transportaban bienes en Estados Unidos en los 50s y 60s. Hoffa era una figura temible, acérrimo enemigo de los Hermanos Kennedy y con bien conocidos lazos con la mafia.