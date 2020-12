No diré algo distinto, pero sí de otra manera

Pero, para dar solidez a mis afirmaciones, he de decir que desde el inicio de la crisis cerca de 1,5 millones de autónomos han recibido la prestación extraordinaria por cese de actividad, que suponía una cuantía mínima de 660 euros al mes y la exoneración temporal de cotizaciones sociales, lo que ha supuesto una aportación de recursos como no se había hecho jamás en 42 años de democracia. Hasta el mes de octubre, más de 7.500 millones de euros se han destinado en prestaciones extraordinarias a autónomos. Esto es prácticamente la recaudación del régimen en un año. Es decir, se les ha dado en forma de prestaciones prácticamente lo que se recauda de los autónomos en un año. Y si tenemos en cuenta los recursos económicos que están previstos para los autónomos hasta el próximo 31 de enero de 2021, la cuantía se eleva a los 8.600 millones de euros. Además de los créditos ICO y los aplazamientos de pago de impuestos que otros ministerios han puesto en marcha.

Seguramente se podrá hacer más, no lo niego; seguramente otras administraciones también podrán ayudar a estos empresarios de nuestra comunidad, y deberían; seguramente hay que ir focalizando las medidas en los sectores más afectados, y eso hemos ido haciendo; seguramente todo es mejorable, pero hay que reconocer que partíamos de cero, porque esa fue la ayuda que prestó el Gobierno del PP a los autónomos en la anterior crisis. Por cierto, no oí quejarse lo más mínimo a este representante de los autónomos que ahora tanto chilla.

El Gobierno central es plenamente consciente, no sé si el andaluz, de la complicada situación que atraviesan los autónomos de nuestro país, y trabaja incansablemente para buscar soluciones a sus problemas, pero desde luego, uno se cansa de escuchar las pamplinas de algún dirigente o representante del sector, que no aportan nada, que no ayudan a nada y que sólo buscan el enfrentamiento y la crispación.

Como consecuencia de la actual situación de parálisis de la actividad, los autónomos que a partir del pasado marzo se vieron abocados a solicitar prestaciones extraordinarias por cese de actividad debido a la crisis de la covid-19 y que, en paralelo, quedaron exentos del pago de la cuota, no tendrán que hacer frente a ninguna liquidación complementaria en los meses en los que no tuvieron que abonar la cotización.

Desgraciadamente, la pandemia ha demostrado la necesidad y la importancia de tener cubiertas estas contingencias por cese de actividad para los autónomos; por tanto, me niego a aceptar las palabras huecas y sin fundamento que algunos van pregonando, ya que no se puede afirmar que con estos números no se esté ayudando a los autónomos. Mejor que deje la asociación y se afilie al Partido Popular, si es que no lo está. Mientras, desde el Gobierno central, seguiremos trabajando para que los autónomos reinicien cuanto antes su actividad con normalidad.