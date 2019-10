No era una niña tímida, tenía mutismo selectivo

Mis padres cada vez estaban más frustrados por mis dificultades para socializar. No solo se preocuparon por mi futuro académico, sino que también se cansaron de que mis compañeros de clase me trataran como un bebé porque no hablaba. En un intento por arreglarme, empezaron a mandarme a un montón de psicólogos y psiquiatras. Yo no entendía por qué estaba ahí. Creo que pasé la mayor parte de esas sesiones dibujando o pintando y no hablé nada. Más bien me hablaban. Incluso me hicieron ver a un logopeda, algo que no llegué a entender, porque yo sabía hablar, solo que no quería.