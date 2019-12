Habíamos preparado la entrevista, estábamos tan ilusionados que nos brillaban los ojos, Machuca se había documentado... pero no vino. El invitado no vino. No acudió a la cita y no contestó a las llamadas. Pero en lugar de hundirnos por el abandono, nos crecimos...

O algo así. Porque el 2x06 de No Es Para Tanto es probablemente el programa más íntimo que hemos hecho nunca. No sabemos si eso es bueno o es malo, pero el que no se haya desnudado alguna vez que tire primero la piedra.