“Niños, niños, futuuuuro, futuuuuro” ¡Hola 2020, el futuro ya está aquí! Bienvenidos al primer programa del año. En esta ocasión van a hablar del futuro, porque claro, ya estamos en 2020.

No hay coches voladores, no hay teletransporte, no nos podemos clonar, no podemos hacer viajes en el tiempo... Únete a Juan Arenas, Álvaro Palazón, Pablo Machuca y Daniel Ventura en este repaso por lo que iba a ser el mañana... y la caca que ha sido.