¡No es (sólo) la economía, estúpido!

bagotaj via Getty Images

bagotaj via Getty Images

Por Raquel Martín, directora de Comunicación de Quiero, plataforma de sostenibilidad:

Puede resultar polémico, en los momentos en los que estamos, dar la vuelta a la famosa frase que se popularizó en la política estadounidense durante la campaña de Bill Clinton contra George Bush en 1992 (“Isthe economy, stupid!), para decir que no, que la economía no lo es todo. Pero lo cierto es que hoy la discusión podría ser mucho más amplia y podría incluir en la ecuación, además de una economía para todos y regenerativa, la salud (un sistema sanitario de calidad), lo social (una sociedad más igualitaria y justa) o lo medioambiental.

Hace ya 50 años del célebre artículo del economista estadounidense, Milton Friedman, publicado en The New York Times, en el que afirmaba que la única responsabilidad social de la empresa es generar valor para los accionistas. Pensar hoy en un tablero de juego donde lo único que prime sea la rentabilidad y el beneficio económico, en detrimento de la función social de la empresa es estar, directamente, en otra órbita. O al menos, en una órbita que no tiene en cuenta las necesidades y desafíos que nos plantea la realidad actual.

Y es que el COVID no ha hecho más que acelerar una tendencia, un cambio de era, que ya se venía gestando desde mucho antes y que nos pone a cada uno de nosotros ante una gran pregunta: ¿En qué mundo quiero vivir? ¿En qué mundo queremos vivir?

Invoquemos por un segundo el “Imagine” de John Lennon para imaginar un mundo con menos desigualdades, más equitativo, con un entorno natural protegido o incluso regenerado. Imaginemos un mundo donde las empresas, la filantropía, los gobiernos puedan trabajar en post de un mayor impacto positivo en la sociedad y el medioambiente.