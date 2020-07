"No es una foto de marzo o abril, el virus ha vuelto"

GETTY Una mascarilla, donde no debería estar.

Luca Alini , un enfermero italiano, está teniendo repercusión a nivel internacional por una publicación en Facebook en la que advierte de que los hospitales de Cremona, donde trabaja, están viendo como aumentan los ingresos por casos de coronavirus.

El sanitario ha subido una foto de él mismo protegido con un gorro, gafas y mascarilla para avisar: “Aquí vamos de nuevo. No es mi costumbre tomar selfies ni publicarlos en Facebook. Hice esto alrededor de las 10.00 horas de la noche en el trabajo. No es una foto de marzo o abril. Hemos comenzado a hospitalizar a pacientes de Covid-19 con insuficiencia respiratoria grave”.

Alini hace luego una reflexión que se puede aplicar también a España. “El virus aún existe (...). La mayoría de la gente ahora piensa en el mar, las montañas, un aperitivo con amigos, un viaje de fin de semana”, apunta.

“Si alguien conoce a alguien que ha perdido a uno de sus seres queridos a causa del virus, intenta preguntar qué piensa de todo esto, de que haya personas que insisten en no usar la mascarilla. Intenta preguntar y escuchar lo que piensan. Mientras tanto, continuamos haciendo lo que siempre hacemos, incluso si ahora ya no somos héroes o ángeles, ya no tenemos ningún título honorífico”, prosigue.

El enfermero alerta de que en los últimos días están notando “una pequeña ola” de nuevos ingresos. Por eso llama a “mantener la guardia alta”. “Demasiadas personas se quitan la mascarilla o la llevan en el cuello. No nos rindamos ahora”, suplica.