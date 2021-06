"No fui capaz de hacer nada de lo que debía": Javi Calvo revela su saludo con los reyes

Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, cerraron este miércoles visitando El Hormiguero, el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3.

Ambos directores de cine acudieron al espacio televisivo horas después de haber estado con los reyes durante la inauguración de la exposición dedicada a Luis García Berlanga, que está organizada por la Academia de Cine en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Motos, que se enteró casi antes de entrar a plató de que habían estado con los monarcas, les preguntó por el acto. “Hemos estado en la inauguración de la exposición de Berlanga y hemos coincidido con Letizia y Felipe, una maravilla. Hemos estado hablando de cine y muy bien, la verdad”, reconoció Ambrossi en un primer momento.

Sus palabras no saciaron a Motos, que quiso saber de lo que habían estado hablando durante el acto.

Entonces, fue Calvo el que contó una anécdota: “Sabía que venían, así que me preguntaba qué tenía que hacer, cómo les tenía que saludar, etc porque antes se daba la mano y reverencia, pero ahora te pones la mano en el corazón”.

“Me dijeron que nunca les tratara de tú, siempre de usted y majestad... Cuando han llegado les he dicho ‘Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?’”, reconoció Calvo entre risas.

El también jurado de Mask Singer afirmó que no fue “capaz de hacer nada de lo que debía hacer, pero muy natural”.

Además, Calvo dijo el rey estuvo más natural de lo que se esperaba: “Siempre que veo imágenes de ellos en la televisión me pregunto de qué hablarán, pues de la exposición, de cine. Ha sido muy natural y me he sentido bien, una experiencia más”.