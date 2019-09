No hay famosa que no lleve estos pendientes y copiarlas es muy fácil

La lista de famosas que se han unido a la tendencia es larga, y cada vez son más las tiendas con modelos asimétricos a la venta. En Asos apuestan por jugar con diferentes modelos en oro y perla, mientras que en El Corte Inglés optan por piezas más sencillas en dorado. Sin embargo, no siempre es necesario comprar un nuevo conjunto, el Do It Yourself también vale en la moda de los pendientes asimétricos. Cualquiera puede hacer uno en casa. Se pueden comprar dos pares distintos y combinarlos o darle una segunda vida a un pendiente desparejado combinándolo con otro.