No hay Navidad sin musicales

La ausencia en la cartelera de musicales como Anastasia , Billy Elliot , El Médico y El Rey León , podrían hacer pensar que la covid ha hecho desaparecer este tipo de espectáculos. Nada más lejos de realidad. A continuación, dos recientes estrenos y un musical que resiste en cartelera para aquellos que no puedan pasar las Navidades sin ellos.

Un musical en el que los grandes elencos, los cuerpos de baile y los espectaculares cambios de escenografía no se echan en falta por una dirección escena que le ha dado un sabor cinematográfico, de movimientos de cámara. Y porque no olvida tener una estrella, Daniel Diges , en papel principal, cuyo personaje se beneficiaría de que se le revisase y alegrase el vestuario.

También se añade la sorpresa de tener al propio Iván Macías en escena tocando el piano. Hace de personaje invitado a la reunión como observador que solo responde con carteles, parecidos a los de cine mudo, en inglés a veces castellanizado de una manera que genera risas entre el espectador. Jugado como algo propio y no como un chiste, algo más, que tendrán que mantener en futuros montajes.

Con todo eso y mucho más, y, a pesar del microfonado no muy bien ajustado a la acústica de la sala, logran hacer un musical al uso. Uno que ha encontrado su oportunidad en la pandemia, pero con las virtudes necesarias para persistir cuando todo esto pase. Pues sabe agradar al público y lo hace con estilo, mucho estilo.

Años noventa del siglo XX. Todo el mundo quiere ser moderno y rechaza aquello que huela al pasado como era el teatro de varietés . Independientemente del mercado del show business español y de que ese teatro siguiera funcionando. Esto obliga a una compañía de revista, que ha ido aprendiendo lo que sabe en la carretera, camino a ninguna parte, a reconvertirse, y no encuentran nada mejor que hacer un Lorca de los más exigentes, Comedia sin título .

Todo esto parece muy serio, pero no hay que equivocarse. La última Tourné que se puede ver en el Teatro Calderón es una comedia musical con muchas risas hecha con el espíritu de libertad con el que se ganaron el favor del público Bibiana Fernández (Bibi, para los que ya tienen unos años), Manuel Bandera y Alaska en los años ochenta. El mismo espíritu con el que recientemente se lo ha ganado Mario Vaquerizo , que, ante a ese elenco, brilla con luz propia frente a un auditorio que a poco que se le deja se entrega a su persona.

Consigue así Félix Sabroso, su autor y director, lo que podría llamarse una comedia musical petarda. Una comedia no muy alejada del espíritu de La Cubana, tan celebrado por la crítica, en la que no te dan pastas ni bocadillos de mortadela, porque La última Tourné es más madrileña que charnega, y porque ahora no se puede.