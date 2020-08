"No he estado ni cerca": el invitado que Pablo Motos no ha conseguido llevar nunca a 'El Hormiguero'

Pablo Motos está de celebración. El presentador de El Hormiguero ha cumplido este lunes 55 años y lo ha celebrado junto a Carles Francino en los micrófonos de La Ventana, en la Cadena SER.

El presentador de Antena 3, que regresa a las noches de la cadena el próximo 7 de septiembre, ha hablado de sus mensajes sobre política de la pasada temporada, marcada por la crisis del coronavirus y de qué invitado todavía no ha podido traer.

“Yo estoy muy contento con lo que dije. Se pueden ver las fechas de lo que dije y los hechos. Lo que quiero es ser útil de todo corazón”, ha señalado sobre sus mensajes políticos durante el confinamiento.

Motos ha contado que tiene varias sorpresas de cara al inicio de curso y Francino ha querido saber si iba a llevar al jugador del Barcelona, Leo Messi. Pero nada más lejos de la realidad. De hecho, el presentador ha reconocido que lleva años tratando de llevar al argentino a su programa pero que no ha habido manera.

“Nunca. No he estado ni cerca. Mira que lo he intentado a través de amigos, con marcas, porque a lo mejor una marca... nada, nada. No he estado ni cerca de que pudiese venir”, ha señalado. Además, ha desvelado que si tuviese que elegir entre Messi y Fernando Simón como invitado a su programa elige al primero.