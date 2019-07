"No he visto ni un euro": la historia tras la denuncia viral de una becaria de Inditex

“QUE LOS HE DISEÑADO YO y ni un euro he visto. En fin, las prácticas”. Estas fueron las palabras que Alba, una estudiante de 22 años, utilizó este lunes para denunciar las condiciones laborales de los alumnos en prácticas. Junto al mensaje, ha añadido dos vestidos de la temporada primavera/verano 2019 de Uterqüe. Efecto ha tenido, en dos días su publicación acumula cerca de 23.000 me gusta en Twitter.

QUE LOS HE DISEÑADO YO y ni un euro he visto enfin las prácticas pic.twitter.com/aDaL7Rmjxz

ACLARACIÓN: No trabajé directamente para Inditex, si no en una empresa de proveedores tanto de Inditex, Mango, Corte Inglés etc.

Según detalla, al acabar el periodo de prácticas en el mes de abril se le comunicó que no podían contratarla por una bajada en el nivel de producción, pero le indicaron que, si en septiembre subía, sí podrían contar con ella. “Como regalo y a modo de agradecimiento me regalaron una cazadora de la marca Uterqüe”, señala.

Alba enfatiza que su caso es uno de tantos jóvenes estudiantes que realizan prácticas gratuitas y cuyo trabajo acaba estando al mismo nivel que el de los empleados.

“Realmente he sido afortunada ya que me han tratado muy bien y he sido una más del equipo, no como otras personas que imagino que han tenido una experiencia mucho más pésima”, apunta.

“Desde mi punto de vista y, aunque se trate de prácticas curriculares, deberían pagar un mínimo estipulado que reconozca que tu trabajo ha valido la pena”, señala la joven.

Su caso no es el único, los datos hablan por sí solos. Según un estudio publicado por la Comisión Europea en mayo de 2017, España es uno de los países de la UE que peor trata a sus becarios. Más de la mitad, un 58%, no recibe ninguna remuneración y no existe ningún marco legal que les proteja en su situación.