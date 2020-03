"No he visto ni un virus por aquí": la respuesta de unos vecinos de Haro que se ha hecho 'viral'

Haro, en La Rioja, vive momentos complicados por el contagio por coronavirus de varios de sus vecinos. Un grupo de unos 30 ciudadanos contrajeron el virus en un funeral en Vitoria y, este domingo, la Guardia Civil, uniformada con trajes especiales para evitar riesgos, ha tenido que notificarles su aislamiento en casa bajo pena de fuertes multas.

Una situación que podría dar lugar a la alarma social o a cierta psicosis, incluso. Sin embargo, también hay quien le quita hierro al asunto, como dos vecinos de la población que parecen tomárselo hasta con buen humor.

“Por la calle no he visto ni un virus por ahí, ni uno, ni uno”, señalaba un hombre de avanzada edad. “Que es todo muy alegre, que aquí no pasa nada, que somos de pueblo”, añade otro, más joven.

El vídeo del corte, de la usuaria Celia en Twitter, acumula casi 15.000 ‘me gusta’ y más de 4.600 retuits, con miles de comentarios. Se ha hecho ‘viral’ del todo.

Para los contagiados el asunto no es tan gracioso: si se saltan el aislamiento domiciliario podrían ser sancionados con multas de hasta 600.000 euros.