"No la quiero ni ver. A mi madre, esa no le dice eso porque a mi no me da la gana"

Isabel Pantoja estuvo este domingo en Conexión Honduras para despedir su participación en Supervivientes, el exitoso concurso de Telecinco.

La tonadillera, que tuvo que abandonar el programa por problemas médicos, ha hablado de su mala relación con Mónica Hoyos, última expulsada. —No se tomó muy bien la celebración de su rival—.

Pantoja, con los aires de diva que la caracterizan, fue muy crítica con Mónica Hoyos, con la que en un principio se llevaba más o menos bien.

Jordi González le ha preguntado si quiere hablar con ella, pero no. La cantante ha sido muy contundente: “Me despedí de ella en la isla. Yo la abracé con mucho cariño a pesar de que en su momento me llamó lo que me llamó. De eso me enteré ayer, por eso no la quiero ni ver. Yo sería incapaz de mencionar a su madre. Una madre es lo más sagrado que tenemos todos. A mi madre, esa no le dice eso porque a mi no me da la gana”.

Después, el presentador ha conectado con Mónica Hoyos, que sí que le ha mandado saludos a la tonadillera. “No quiere hablar contigo”, le ha dicho González.