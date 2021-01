"No me gritéis": un micro abierto le juega una mala pasada a la enviada especial de TVE a EEUU

📺 Anna Bosch: «¡No me gritéis! Estoy aquí, no me voy». Apertura de micro inoportuna en La 1 durante la investidura de Biden 😅 pic.twitter.com/oK7bxsjaZj

Sin embargo, la conexión no fue correcta y un micro abierto inesperado le jugó una mala pasada a Bosch. “Sí, estoy aquí. No me gritéis, estoy aquí. No me voy”, le replicó.

Blanco, que se dio cuenta inmediatamente que habían perdido a Bosch, describió que había habido algún problema técnico y contó que ella había estado en la calle siguiendo esta ceremonia.

Tras esas palabras, la enviada especial pudo finalmente responder a la presentadora sin problemas.