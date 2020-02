"¡No me jodas!": 'Sálvame' deja descolocado a Pablo Iglesias con este comentario

Pablo Iglesias es uno de los políticos que más trato tiene con la prensa. El vicepresidente del Gobierno suele atender con normalidad a los reporteros tanto en la calle como en los pasillos del Congreso.

Lo que no esperaba el líder de Podemos es la pregunta que le ha hecho Chiqui, la exconcursante de Gran Hermanoy reportera de Sálvame.

Chiqui ha estado de reportera en el Congreso de los Diputados con la intención de que los representantes públicos estrechen lazos.

La reportera ha ido saludando distintos políticos, hasta que le ha tocado el turno a Pablo Iglesias, que ha respondido desde el coche. “Estoy flipando. La primera vez que entrevisto a Pablo. ¡Hola Pablo!”, ha afirmado la reportera.

Justo después le ha espetado un: ”¡Enhorabuena que vas a ser papá!”. La reacción de Pablo Iglesias ha sido bastante llamativa y ha declarado un sonoro: ”¡No me jodas!”. Pero no, el líder de Podemos no espera aumentar la familia junto a Irene Montero, con la que ya tiene tres hijos: los mellizos Manuel y Leo; y Aitana.

Después, la charla se ha tornado un poco más seria. ”¿Qué solución le das al tema de los agricultores?”, ha preguntado Chiqui.

“Es fundamental escucharles, intervenir en la cadena alimentaria. Gracias a que se están movilizando se está tomando conciencia a nivel social del problema del campo y este gobierno tiene que responder”, ha respondido Iglesias.