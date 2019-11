"No me lo puedo creer": un redactor de 'El Chiringuito' deja a todos sin palabras en pleno directo

Fermín Canas, redactor de El Chiringuito, se ha convertido en uno de los nombres propios de la noche del martes tras lo que hizo en pleno directo.

Canas es el encargado de las redes sociales del programa deportivo de Josep Pedrerol y el que lleva a cabo las encuestas que tanto gustan a los espectadores.

En El Chiringuito, los redactores y colaboradores del programa suelen hacer los anuncios de las marcas y Canas, con su actuación, ha logrado eclipsar al mismísimo Pedrerol.

“Hola jefe, la encuesta de lujo. Todo un éxito. Ouh mamma. Se nota que la he lanzado yo, pero no tengo claro lo que me pasa, Josep. El caso es que me siento distinto, más fuerte, más guapo. Más tío, tío”, ha llegado a decir Canas en un anuncio de Old Spice.

“Te noto raro Fermín, qué te ocurre”, ha seguido diciendo el presentador.

“Que he cambiado de desodorante por el de los tíos tíos. Deberías usarlo tú, Josep, y así dejarás de oler a florecillas”, ha terminado el spot.