"No me merezco tanto odio": la dura carta de un niño asturiano de 11 años que sufre acoso escolar

“No entré con buen pie en este colegio, se me acusó de pesado, molestón, vete de nuestro lado. Se me acusaba de cosas que yo no hice. Cuando tocaba jugar a ‘pelotazo’, siempre quieren darme a mí el primero”.

El propio niño dice que a veces, ante el rechazo de los compañeros, reacciona acariciándoles la cara, lo que empeora la situación. Pero, sobre todo, lo que cuenta es la tristeza que siente. “El mundo está lleno de personas muy pero que muy malas. No me apetece hacer nada ni salir de casa”. Y finaliza su carta: “Estoy muy triste y con el corazón roto en mil pedazos. Yo creo que no me merezco este trato de tanto odio hacia mi”, informa el medio.

A consecuencia de la activación del protocolo se recabó información que confirmaba que los incidentes se habían producido, y también de las dificultades para integrarse del menor.

Sin embargo, a finales de septiembre se transmitieron las conclusiones del informe en el que se determinaba que el acoso no era real ya que no se cumplían las cuatro circunstancias necesarias: repetición, intencionalidad, desequilibrio de poder e indefensión y personalización.

La dirección del centro ha rechazado hablar más del asunto, aunque aseguran que están implementando medidas “educativas y correctoras para expresar mejor las emociones”. La familia por su parte se ha negado a firmar el informe.