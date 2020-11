"No me parece justo": Jedet se pronuncia tras las polémicas palabras de su novio sobre la covid-19

Cada vez son más los famosos que se suman a la ola negacionista del coronavirus, que este lunes ha salpicado a la actriz de VenenoJedet sin que esta se haya manifestado abiertamente.

El motivo ha sido una serie de stories de su pareja, el cantante Joshortizc, en las que negaba la existencia del virus. “Pandemia mis cojones, socio, pandemia mi polla. Presentadme a alguien que tenga coronavirus, le como la boca y vais a ver que no pasa nada”, dijo mientras gritaba insultando a los periodistas.

Las imágenes han convertido a Jedet en trending topic en España buena parte de la mañana de este lunes sin que la actriz se haya pronunciado sobre este asunto. Por este motivo, la intérprete se ha visto obligada a emitir un comunicado a través de su cuenta de Instagram en el que se desvincula de las declaraciones de su pareja.

“Lo que mi entorno piense sobre un tema no me hace responsable de sus opiniones. Soy una persona con sus propias ideas e ideales, me parece injusto que se me esté linchando públicamente por opiniones que no han salido de mi boca que yo no he compartido ni comparto”, ha empezado diciendo.