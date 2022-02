No podían faltar ellos: el sketch que mejor define la guerra Ayuso-Casado

La guerra desatada en el Partido Popular entre la dirección nacional e Isabel Díaz Ayuso no podía faltar en los habituales sketchs que el programa de humor y sátira política Polònia , de TV3, nos tiene acostumbrados.

La situación da para muchas risas también y los particulares Pablo Casado , Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida de Polònia así lo han demostrado. En una particular rueda de prensa del líder del PP, el Casado ‘catalán’ niega el espionaje de una Ayuso que llega a gritos de “desgraciado”.

A los acordes de la canción Podría ser peor, de La Casa Azul , los humoristas se dedican a analizar la situación del Partido Popular como mejor lo saben hacer, con la sátira que les acostumbra. Como suele ser habitual, las opiniones en Twitter han sido muy buenas. El humor no puede faltar en este tipo de casos.

Se ve a Casado recibiendo una bomba de Ayuso en su despacho. “Solo falta un año y medio para poder votar, no me queda otro remedio que aparentar, por lo que no nos soportamos, hay que llevarlo en secreto...” canta el Casado de Polònia. “Ahora hay que fingir que todo es ideal”, añade.